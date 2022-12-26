В сети показали момент взрыва на российском аэродроме "Энгельс"
Момент взрыва на российском военном аэродроме "Энгельс" попал на видео. Похоже, что прилетов было несколько.
Пока в городе звучала тревожная тревога, а местные сообщали о громких звуках взрывов, на территории аэродрома "Энгельс" произошел пожар. Конечно, здесь есть прямая связь. Однако в России не сразу подтвердили взрывы.
Внимание Взрывы и пожар на аэродроме в Энгельсе 26 декабря: все, что известно
Взрывы раздались около 1:00 по киевскому времени. Местные сообщали, что ударной волной в домах выбило окна. Однако это не помешало российскому оборонному ведомству заявить, что громкие звуки – это работа ПВО.
Момент прилета в Энгельсе: видео
В настоящее время подтверждено, что при взрыве погибли трое российских военнослужащих. Что касается повреждения техники, которая была размещена на аэродроме – в минобороны россии заверили, что нет.
Однако не уточнили, как могли обломки убили трех человек, но никак не задеть технику. В сети шутят, что разве что россияне ловили беспилотник руками. Или взрыв таки был? А о нем в лучших традициях России просто молчат.
Со всем тем, в Воздушных силах ВСУ отметили, что действительно ли техника не повреждена, будет понятно через несколько дней, когда появятся спутниковые снимки. А их обязательно распространят по сети.
Еще несколько видео взрывов в Энгельсе:
Что происходит в Энгельсе
- Заметим, что это вторично через месяц в аэропорт наведывается беспилотник, что очень подрывает репутацию России. Это не может не радовать нас, но не может и не раздражать россиян. Они в панике обвиняют свою власть в том, что происходит и просто боятся того, к чему это может привести.
- Россияне не надеялись, что они непосредственно ощутят последствия военной агрессия своей страны, а потому громко жалуются.
- К слову, 5 декабря во время атаки было повреждены по меньшей мере два бомбардировщика Ту-95. После чего россиянам пришлось рассредоточить свою технику. О последствиях сегодняшних взрывов, очевидно, будет известно позже.