В сети показали момент взрыва на российском аэродроме "Энгельс"

Момент взрыва на российском военном аэродроме "Энгельс" попал на видео. Похоже, что прилетов было несколько.

Пока в городе звучала тревожная тревога, а местные сообщали о громких звуках взрывов, на территории аэродрома "Энгельс" произошел пожар. Конечно, здесь есть прямая связь. Однако в России не сразу подтвердили взрывы.

Внимание Взрывы и пожар на аэродроме в Энгельсе 26 декабря: все, что известно

Взрывы раздались около 1:00 по киевскому времени. Местные сообщали, что ударной волной в домах выбило окна. Однако это не помешало российскому оборонному ведомству заявить, что громкие звуки – это работа ПВО.

Момент прилета в Энгельсе: видео

В настоящее время подтверждено, что при взрыве погибли трое российских военнослужащих. Что касается повреждения техники, которая была размещена на аэродроме – в минобороны россии заверили, что нет.

Однако не уточнили, как могли обломки убили трех человек, но никак не задеть технику. В сети шутят, что разве что россияне ловили беспилотник руками. Или взрыв таки был? А о нем в лучших традициях России просто молчат.

Со всем тем, в Воздушных силах ВСУ отметили, что действительно ли техника не повреждена, будет понятно через несколько дней, когда появятся спутниковые снимки. А их обязательно распространят по сети.

Еще несколько видео взрывов в Энгельсе:

Что происходит в Энгельсе