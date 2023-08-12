Плевок в лицо коммунизма: в сети показали фото дома Симоненко в стиле Пшонки
СБУ сообщила о подозрении бывшему лидеру коммунистов в Украине Петру Симоненко. Оказалось, что Симоненко, несмотря на коммунистические убеждения, слишком любил блага западного мира.
В сети показали дом, в котором проживал экслидер коммунистов, пишет 24 Канал. Хотя основная цель коммунизма состоит в устранении социального неравенства, Симоненко, похоже, об этом ничего не известно.
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Российский спецназ помог Симоненко сбежать из дома в Киевской области
Судя по интерьеру роскошного дома, в котором жил Симоненко, ему было глубоко плевать на коммунистическую идеологию.
Именно из этого дома, как пишут в сети, экслидер коммунистов был "эвакуирован" в сопровождении российского спецназа во время оккупации Киевщины.
В сети уже пишут, что интерьер дома Симоненко может посоревноваться разве что с жильем бывшего генпрокурора Украины Виктора Пшонки.
В сети показали дом Петра Симоненко / Фото "Реальная Война | Украина"
Коммунизм, который годами Симоненко пропагандировал в Украине, стремится устранить разницу между богатыми и бедными и создать равный доступ к материальным благам и возможностям для всех. Однако эти принципы Симоненко придерживался только на словах.
Также Симоненко "заботился" об Украине только на словах, а когда Россия начала полномасштабное вторжение, то он сразу поддержал агрессора.
В доме Симоненко можно увидеть огромные хрустальные люстры, много золота, в том числе на сантехнике и вензеля на всех возможных поверхностях.
СБУ сообщила о подозрении Симоненко: что известно
- Во время оккупации Киевщины Симоненко обратился к высшему военно-политическому руководству России касательно его "эвакуации". В течение 4 – 8 марта 2022 оккупанты помогли Симоненко бежать в Россию через Беларусь.
- После бегства экслидер коммунистов начал публичную кампанию в поддержку агрессивной политики Москвы. Он пытался легитимизировать захват части Украины и деятельность боевиков на Донбассе. Также Симоненко оправдывал кремлевские нарративы по применению тактического ядерного оружия России.
- Симоненко был народным депутатом Украины в период с 1994 по 2012 годы во втором, третьем, четвертом, пятом, шестом созывах от КПУ. В Украине Симоненко пропагандировал пророссийские нарративы.