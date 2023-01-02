Полностью разбиты места базирования россиян: как выглядит Кинбурнская коса со спутника

В сети показали спутниковые снимки Кинбурнской косы, сделанные в последний день 2022 года. Там видны последствия атак наших военных по врагу.

Независимый военный обозреватель Деф Мон объяснил, что сравнил фото от 31 декабря 2022 года с кадрами за апрель этого же года. Там видна существенная разница.

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Что изменилось на Кинбурнской косе

Спутниковые снимки Кинбурнского полуострова. Верхнее изображение сделано вчера (31 декабря 2022 – 24 канал), и на нем видны определенные разрушения вдоль берега. Нижнее изображение является эталонным изображением с апреля,

– заявил Мон.

Обозреватель показал фотографию, на которой отчетливо видны разрушенные Вооруженными Силами Украины зданий по состоянию на конец декабря 2022 года. Именно у них базировались россияне на Кинбурнской косе.



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Стоит отметить, что на кадрах видны разрушения западнее села Покровское (Покровские хутора) и севернее парка Римбы.

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Что известно о ситуации на Кинбурнской косе