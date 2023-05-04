По предварительной информации, пожар произошел в резервуаре Ильинского нефтеперерабатывающего завода в Краснодарском крае. В сети распространили соответствующее видео.

Смотрите также На Кубани из-за "попадания беспилотника" пожар на нефтеперерабатывающем заводе

Взрыв раздался после возгорания

Судя по видео, сначала на нефтебазе произошел пожар, ведь на кадрах видно, как в небо поднимается столб черного дыма. Впоследствии прогремел взрыв.

В то же время российские СМИ сообщают, что завод "атаковали" сразу 4 беспилотника. На территории завода произошло три взрыва. Кроме того, говорят, что в результате "атаки" якобы был разрушен один резервуар и поврежден второй.

"Беспилотник атаковал" нефтебазу на Кубани: смотрите видео

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев заявил, что в результате загорелись резервуары с нефтепродуктами на Ильинском нефтеперерабатывающем заводе в Северском районе.

По предварительной информации, на месте пожара работало 48 спасателей и 16 единиц техники. Известно, что площадь возгорания составляла 400 квадратных метров.

Конечно, Кондратьев стал подчеркивать, что жертв и пострадавших нет. Однако, судя по предыдущим заявлениям пропагандистов, это может быть ложью.

Пожары в России: последние новости