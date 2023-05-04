За попередньою інформацією, пожежа сталася у резервуарі Ільїнського нафтопереробного заводу у Краснодарському краї. У мережі поширили відповідне відео.

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Вибух пролунав після загоряння

Судячи з відео, спершу на нафтобазі сталась пожежа, адже на кадрах видно, як у небо підіймається стовп чорного диму. Згодом прозвучав вибух.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що завод "атакували" одразу 4 безпілотники. На території заводу сталося три вибухи. Крім того, кажуть, що внаслідок "атаки" нібито було зруйновано один резервуар та пошкоджено другий.

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Губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв заявив, що внаслідок цього загорілись резервуари із нафтопродуктами на Ільїнському нафтопереробному заводі у Сіверському районі.

За попередньою інформацією, на місці пожежі працювали 48 рятувальників та 16 одиниць техніки. Відомо, що площа загоряння становила 400 метрів квадратних.

Звісно Кондратьєв почав наголошувати, що жертв та постраждалих немає. Однак, судячи з попередніх заяв пропагандистів, це може бути брехнею.

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