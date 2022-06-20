В сети распространяют видео с горящей "Тавридой", но кадры не имеют отношения к нынешним событиям

Вооруженные Силы Украины, вероятно, нанесли удар по самопередвижной буровой установке "Таврида", которая больше известна как "вышки Бойко". В сети уже распространяют видео якобы горящей "Тавриды", однако видео по меньшей мере уже 18 лет.

Пожар в Красном море пытаются выдать за удар по "вышкам Бойко"

В украинских социальных сетях и даже в СМИ распространяют видео, как после удара ВСУ якобы горит одна из буровых установок "Черноморнефтегаза", которые были присвоены Россией.

Ночной "салют" в Черном море – начало интересного развития событий для оккупантов в Крыму

На видео отчетливо видны остатки вышек и, как в море гасят пожар. Однако оказывается, что это тушение нефтяной башни в Красном море, не имеющее никакого отношения к нынешнему удару по "вышкам Бойко".

Ответное видео на просторах ютуба появилось еще 11 декабря 2008 года.

Тушение нефтяной башни в Красном море, которое пытаются выдать за удар по "вышкам Бойко"

Также в соцсетях появилось фото тушения пожара в Красном море. Оказывается, что пожар на вышках в Красном море произошел еще в 2004 году.

ВСУ, вероятно, ударили по "вышкам Бойко"

20 июня появилась информация, что Вооруженные Силы Украины могли попасть по "вышкам Бойко" в Черном море. Информацию подтвердили так называемые "крымские власти".

Сообщалось, что на вышек проводят спасательную операцию с помощью авиации и судов. На момент удара на установках вроде бы было около 110 человек.



Заместитель начальника штаба ВМС Украины в 2004 – 2020 годах Андрей Рыженко подтвердил 24 канала , что ВСУ действительно нанесли удар по вышкам. Это произошло утром 20 июня.

По его словам, там могли использовать ракетное оружие и авиацию. Рыженко отметил, что из-за удара ВСУ есть серьезное повреждение, но добавил, что следует дождаться официальных данных от командования ВСУ.

Как известно, Россия еще в 2014 году захватила обе буровые установки, когда был аннексирован Крым. Вышки оставались на Одесском месторождении, расположенном ближе к материковой части Украины, чем к аннексированному полуострову.

Поэтому в декабре 2015 года Россия отвела "вышки Бойко" ближе к оккупированному Крыму. Буровую установку стали называть "вышками Бойко" из-за скандала с бывшим министром энергетики Юрием Бойко. Украина переплатила за вышки 400 миллионов долларов.

Узнайте больше – что известно о "вышках Бойко", по которым вероятно ударили ВСУ: смотрите видео