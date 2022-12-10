"В сетях не ток, а ярость и кровь энергетиков": у ДТЭК неутешительные прогнозы по свету на Одесщине

После очередных атак врага по энергетическим объектам Одесщины вся область остается без электроэнергии. Сейчас энергетики выкладываются на максимум, чтобы возобновить электроснабжение.

Однако, к сожалению, у ДТЭК неутешительные прогнозы по возобновлению электроснабжения. На этот раз его не удастся восстановить так быстро, как в предыдущие разы.

Обратите внимание Ситуация очень сложная, – Укрэнерго о перспективах восстановления света в Одесской области

Ситуация с электроснабжением в Одесской области

Почти вся область все еще остается без света. Сразу после обстрелов электричества сделали все для того, чтобы оперативно заживить котельные, водоканал, больницы. Благодаря этому, несмотря на отсутствие света, у жителей области есть тепло и вода.

Нам сейчас нужно помнить, что мы украинцы. Мы несокрушимы и непобедимы. Сейчас в сетях не ток, а ярость и кровь наших энергетиков,

– отметили в ДТЭК Одесские электросети.

Сейчас энергетики постоянно работают над ликвидацией последствий очередной террористической атаки, пытаясь вернуть регион к графикам почасовых отключений. По предварительным прогнозам времени на восстановление понадобится больше, чем в предыдущие разы, но точного прогноза в ДТЭК не дают.

После завершения восстановительных работ, энергетики ДТЭК Одесские электросети смогут начать включать свет на время. Однако энергетики настойчиво просят не включать энергоемкие приборы, ведь это может привести к новым аварийным ситуациям.

Оккупанты атаковали энергообъекты Одесщины

Ночью 10 декабря российские оккупанты атаковали Юг Украины с помощью иранских дронов-камикадзе. ВСУ уничтожили 10 из 15 беспилотников, но 5 "мопедов" ударили по объектам энергетики, что привело к обесточиванию Одесской области. Стоит отметить, что страна-террорист атаковала, как только в регионе удалось стабилизировать ситуацию с электроснабжением. Теперь в регионе снова критическая ситуация с электроснабжением и ее снова спровоцировала страна-террорист.

В Одессе и области работают все Пункты Несокрушимости. Итак, если вам нужно подзарядить свои устройства, согреться и попить горячий чай, можете обратиться в эти пункты за помощью.