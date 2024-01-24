В Севастополь прибыл большой десантный корабль оккупантов: "Атеш" раскрыли цели врага
Источник:"Атеш"
Партизаны в Крыму зафиксировали прибытие большого десантного корабля в оккупированный Севастополь. Накануне украинские защитники уже уничтожили подобный корабль.
Агенты "Атеш" зафиксировали передислокацию Большого десантного корабля проекта 775. Он прибыл в Графскую пристань города Севастополя.
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Информацию о корабле уже передали СОУ
Партизаны заметили, что потратили много времени на разведку и ожидания, однако оно того стоило.
Десантный корабль в Севастополе / Фото Атеш
По прибытии в гавань корабль развернули и накрыли маскировкой.
Скорее всего, в скором времени будет выполняться боевое дежурство. Всю оперативную информацию мы давно передали СОУ,
– отметили партизаны "Атеш".
К слову, Силы обороны Украины уже имели опыт по уничтожению этого типа корабля, а именно "Новочеркасск" (БДК-46).
Что известно об уничтожении "Новочеркасска"
- Украинские защитники 26 декабря 2023 нанесли удара по российскому ВДК "Новочеркасск". Они поразили его крылатыми ракетами.
- Интересно, что после уничтожения "Новочеркасска" в Феодосии из порта исчез целый ряд кораблей. В частности, оккупанты вывели пограничный сторожевой корабль проекта 205П "Тарантул", тральщик проекта 12700 "Александрит", спасательное буксирное судно, а также еще один корабль.
- Российские захватчики заявили о гибели 74 моряков, находившихся на ИДК "Новочеркасск". Соответствующее официальное письмо от командующего фронтом получили украинские специалисты.
- Интересно, что это судно оказалось под ударом не в первый раз. В частности, 24 марта 2022 года по нему нанесли удар в порту Бердянска Запорожской области. Тогда судно получило повреждения, была подтверждена гибель трех членов экипажа.