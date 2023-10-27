В Севастополе мог подорваться российский катер "Владимир Козицкий"
В оккупированном Севастополе, по всей вероятности, подорвался большой гидрографический катер "Владимир Козицкий". Этот катер предназначен для поиска морских мин.
Информацию о подрыве российского катера распространяют в сети, однако официального подтверждения нет. 24 Канал пытается узнать детали.
Смотрите также Мы их везде достанем, даже в Абхазии, – Зеленский сделал предупреждение Черноморскому флоту
Катер, вероятно, подорвался на внешнем рейде
В сети пишут, что корабль якобы внезапно подорвался на внешнем рейде Севастопольской бухты. Перед этим судно медленно "нарезало круги" в предыдущие несколько дней.
Сообщают, что из машинного отделения пошел дым. К кораблю подогнали буксир и оттянули его в сторону Стрелецкой бухты.
Следует отметить, что недавно в сети сообщали, что на внешнем рейде Севастополя по неизвестным причинам взорвался патрульный корабль Черноморского флота России "Павел Державин". Как в случае с катером "Владимир Козицкий", тогда тоже сообщалось о подрыве на мине.
Но оказалось, что корабль "Павел Державин" не взорвался. СБУ вместе с ВМС атаковали носитель крылатых ракет "Буян" и "Павел Державин".
Оба судна были поражены "Морскими малышами" с экспериментальным вооружением.
Что известно о катере "Владимир Козицкий"
- Задача этого разведывательного гидрографического противоминного корабля проекта 23040Г "Владимир Козицкий" – поиск морских мин на дне.
- Как писал "Милитарный", катер предназначен для высокоточной съемки рельефа дна и обследования навигационных опасностей на глубинах до 400 метров, а также съемки рельефа дна однолучевым эхолотом на глубинах до 2 000 метров.
- Катер способен доставлять личный состав, проводить спасательные и поисковые операции, лоцманские проводки подводных лодок и крупнотоннажных кораблей.
- Катер имеет высокую энергооснащенность, что позволяет работать на внешних рейдах, а также с удалением от мест базирования до 50 миль.
- Для повышения маневренности катер оборудован двухвальной установкой с винтами фиксированного шага, носовым подруливающим устройством и способен двигаться на малых ходах 4 – 6 узлов неограниченное время.
- Судно оснащено двумя дизельными двигателями мощностью по 248 кВт, что позволяет развивать скорость до 13 узлов.
- В середине декабря 2019 года "Владимир Козицкий", построенный на предприятии "Нижегородский теплоход", прибыл в оккупированный украинский Севастополь для проведения испытаний.