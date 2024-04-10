В оккупированном Севастополе почти не осталось важных кораблей, – мониторинговая группа

Сейчас россияне держат мало боевых кораблей в Севастополе. Мониторы рассказали, какие суда сейчас стоят в бухтах оккупированного города.

Мониторинговая группа “Крымского ветра” отметила, что сейчас в Севастополе немного боеготовых кораблей.

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Какие корабли Россия держит в Севастополе

Оккупанты вывели большинство серьезных боевых кораблей в Новороссийск.

Значительных кораблей на главной базе ЧФ осталось мало, а боеготовых из них – вообще немного. Почти все серьезные боевые единицы выведены в Новороссийск,

– сообщили мониторы.

Сейчас в Севастополе стоит единственный носитель КР "Калибр", который не раз ими не стрелял – МРК "Циклон".

Также в бухтах стоят:

2 сторожевых корабля проекта 1135 "Буревестник"

2 МРК проекта 1239 "Сивуч"

2 сторожевых корабля проекта 205П "Тарантул"

2 базовые тральщики проекта 12700 "Александрит"

2 тральщика проекта 266-М "Аквамарин"

1 БДК проекта 1171

Тем временем в ремонте находятся: БДК "Минск", БДК "Азов", БДК "Константин Ольшанский", БДК "Ямал", разведкорабль "Иван Хурс" и ПЛ "Ростов-на-Дону", который уже точно не подлежит восстановлению.

Корабли в бухтах Севастополя:

К слову, ранее британская разведка сообщила, что россияне ищут действенные способы сохранить свой флот в Черном море. Оккупанты усилили защиту от беспилотников и морских дронов, а также ограничил операции кораблей.

Также известно, что после удара по штабу Черноморского флота россияне перебазировали более десятка кораблей с временно оккупированного Севастополя в Новороссийск в Краснодарский край России.