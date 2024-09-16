В Севастополе неизвестные патриоты оставили изображения глаза по всему городу

Севастопольцы теперь могут видеть глаз, изображенный на стенах и в целом в людных местах. О рисунках сообщили источники 24 Канала.

Во время псевдовыборов в Крыму движение сопротивления также заявило о себе. Партизаны въедливо прокомментировали российскую пропаганду, а также срывали и жгли ее.

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Что означают рисунки глаза в Севастополе

Кто стоит за этим – пока не известно, но понятно одно: это четкий сигнал оккупантам, что за ними пристально следят и что их действия не останутся без последствий.

Судя по фото, глаз изобразили в людных местах – на остановках, возле памятников и тому подобное. И возле указателей "Укрытие", чтобы россияне не чувствовали себя в безопасности, когда прячутся от ракет на Крым.

Украинский глаз в Севастополе все видит / Фото источников 24 Канала

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В Крыму ждут ударов по Керченскому мосту

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров уверен, что многие крымчане ждут решительных действий по освобождению полуострова. Эти настроения усиливаются, хотя, конечно, нет официальных социологических данных об этом.

Россияне же давят на людей информационно и при случае обвиняют их в терроризме. Такое происходит в Симферопольском районе и Саках.