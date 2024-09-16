Під час псевдовиборів у Криму рух опору також заявив про себе. Партизани в'їдливо прокоментували російську пропаганду, а також зривали і палили її.

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Що означають малюнки ока в Севастополі

Хто стоїть за цим – поки що не відомо, але зрозуміло одне: це чіткий сигнал окупантам, що за ними пильно стежать і що їхні дії не залишаться без наслідків.

Судячи з фото, око зобразили в людних місцях – на зупинках, біля пам'ятників тощо. І біля вказівників "Укриття", щоб росіяни не відчували себе в безпеці, коли ховаються від ракет на Крим.

Українське око в Севастополі все бачить / Фото джерел 24 Каналу

Таємниче червоне око намалювали в Криму: дивіться відео

В Криму чекають на удари по Керченському мосту

Глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров упевнений, що багато кримчан чекають на рішучі дії зі звільнення півострова. Ці настрої посилюються, хоча, звісно, немає офіційних соціологічних даних про це.

Росіяни ж тиснуть на людей інформаційно та за нагоди звинувачують їх у тероризмі. Таке відбувається у Сімферопольському районі та Саках.