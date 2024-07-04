В Севастополе прогремел мощный взрыв: в небо поднялся серый дым

В обед 4 июля в оккупированном Севастополе услышали сильный взрыв. Со стороны мыса Фиолент виднеется дым.

Жители оккупированного города в панике. Традиционно россияне перекрыли для движения Крымский мост.

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Что известно о взрыве в Севастополе

Около 15:11 по украинскому времени местные пропагандистские каналы Севастополя заявили о ракетной угрозе и предупредили о цели в направлении города. Оккупанты объявили воздушную тревогу и быстро перекрыли Крымский мост.

Уже через несколько минут в Севастополе прогремел сильный взрыв, а над мысом Фиолент поднялся густой серый дым.

Вскоре после взрывов оккупанты объявили об отбое тревоги.

Тем временем телеграм-канал "Крымский ветер" показал, как выглядит дым над мысом Фиолент.



Дым в Севастополе / Фото "Крымский ветер"

Оккупанты уже нашли аж 2 объяснения

Пока официальной информации от гауляйтеров еще не было, российские паблики уже начали придумывать, что взрыв якобы связан с "утилизацией боеприпасов" на месте прилета по складу "Шахедов" возле села Флотское.

Однако впоследствии оккупационный глава Севастополя Развожаев заявил, что это вообще были "тренировки", а взрыв, который слышали местные – это якобы был звук "учебного выстрела".

"Сейчас в районе Северного мола флот провел тренировку – был сделан один учебный выстрел. Объясняю: несколько минут между сигналом тревоги и сигналом отбоя, поскольку были запущены ложные цели", – заявил он.

Комментариев от украинской стороны пока не было.