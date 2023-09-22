В Севастополе прогремел новый мощный взрыв

Через несколько часов после удара по Черноморскому флоту в Севастополе снова раздался мощный взрыв. В домах задрожали окна.

Местные издания сообщают, что взрыв в Севастополе был очень мощным. Жители города напуганы, однако их призывают не паниковать.

Смотрите также: Удар по штабу черноморского флота россиян, сирены и паника: хронология дня "хлопка" в Крыму

Вечером в Севастополе раздался взрыв

Согласно данным СМИ, повторный взрыв в Севастополе раздался в 17:37. От него задрожали стекла в окнах.

Над центральным холмом Севастополя виден светло-серый дым. Наш корреспондент отметил, что пока непонятно – это дым от первого взрыва или последнего. Ранее, когда был первый взрыв в обед, над центральным холмом был черный дым,

– сообщили журналисты "Крым.Реалии".

Тем временем, российские пропагандистские телеканалы не знают, как реагировать. Только говорят, что тоже слышали "хлопок", но просят местных не паниковать. Они тоже заявили, что над городом виднеется столб дыма.

Отметим, что пока официальных подробностей случившегося нет. Следует дождаться официальной информации.

Отметим, что как раз незадолго до взрыва российские захватчики объявили, что начинают убирать обломки ракеты у здания Черноморского флота России. Жителей близлежащих домов даже призвали покинуть дома и временно побыть у кинотеатра "Победа". Других призывали оставаться дома и отойти от окон.

Что предшествовало