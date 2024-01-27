В Севастополе раздались громкие взрывы: местные сообщают о туче дыма
В временно оккупированном Севастополе утром 27 января прогремели мощные взрывы. После чего в небо поднялось облако дыма. Вероятно, у окупантов прилет.
О громких взрывах и столбе дыма сообщают местные паблики. Отмечают, что громко было на проспекте Победы, в районе Стрелки и на улице генерала Хрюкина.
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Традиционно оккупационные власти пытаются сделать вид, что ничего не происходит и сообщает, что в городе "все спокойно". В частности, местный гауляйтер Михаил Развожаев заверил, что звуки взрывов– это тренировка.
"Громкие звуки, которые были слышны в центре города– это военные проводили тренировку расчетов ППДО со стрельбой из гранатометов. В городе все спокойно", – говорится в сообщении Развожаева.
Оккупант пытается скрыть возможный прилет / Скриншот из телеграммы
Заметим, что пока другие детали о возможных попаданиях в пункты сосредоточения окупантов или их составы– не было.
Правда, жители Крыма уже привыкли к частым взрывам и другим инцидентам.
Ситуация в Крыму: актуально
- Украинские военные в ночь на 6 января поразили военный аэродром в Саках на территории аннексированного Крымского полуострова. Там базировался 43-й истребительный авиационный полк, который является основой авиационной группировки, что поддерживает русские войска на Юге Украины.
- Также были размещены российские бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30.
- К слову, аналитики установили, что база отдыха "Волна" на Арабатской стрелке стала местом дислокации российских вертолетов. Спутниковые снимки, сделаны в январе 2024 года, подтверждают присутствие на "тайной" базе вражеских вертолетов.