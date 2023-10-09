В Севастополе раздался громкий взрыв: начался пожар
Во временно оккупированном Крыму слышали взрывы. Сообщается, что они были достаточно мощными.
В Севастополе раздался громкий взрыв в районе студгородка. Местные телеграмм-каналы пишут, что о тревоге не извещали, передает 24 Канал.
Его перспективы туманны, – Гуменюк о состоянии Крымского моста через год после первого удара
"Просто звук"
В местных телеграмм-каналах начали распространяться сообщения о мощном взрыве. Потом написали, что это – "просто звук", то есть попаданий не было.
Детали происшествия уточняются. В сети пишут, что по направлению к Бахчисараю "что-то горит".
В Севастополе раздались взрывы / Фото из телеграм-каналов
Накануне, 8 октября, была годовщина первого удара по Крымскому мосту. Начальник Объединенного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк сказала, что он и дальше будет страдать от атак.
ГУР подтвердило удар по Джанке
- Вечером 7 октября наши защитники нанесли удар по вражеским силам в Джанкое. В ГУР подтвердили данную операцию. По словам Юсова, наши защитники нанесли по оккупантам ракетный удар. Он рассказал, что среди врагов есть потери, однако подробностей не раскрывал.
- Кафиры заявили о работе ПВО и что якобы " сбили десятки воздушных целей ". Однако российские телеграмм-каналы писали, что в результате атаки погиб 21 спецназ России. Также сообщается, что еще 16 окупантов якобы получили ранения.
- Кроме этого, они пишут, там, куда прилетело, была секретная база россиян, которую оккупанты замаскировали под хозяйственное здание. Там русские военные якобы жили и тренировались, а затем ехали на боевые задания в оккупированные части Херсонской и Запорожской областей.