В центре Севастополя слышали громкие звуки, похожие на пуски с реактивных бомбометов

На территории временно оккупированного Крыма снова неспокойно. Громко было в Севастополе.

Утром 16 ноября в Севастополе раздались громкие звуки. Они доносились из центральной части города.

Смотрите также Устроила "хлопок" в военкомате: в Крыму оккупанты задержали пенсионерку

Вероятно, работали бомбометы

Приблизительно в 6:50, как сообщают местные СМИ, во временно оккупированном Севастополе были слышны громкие звуки, напоминавшие пуски реактивных бомбометов.

Местные телеграмм-каналы писали о взрывах. Оккупационные власти города и российские военные ситуацию пока не комментировали.

Два российских катера последовали за крейсером "Москва"

Крымский полуостров давно уже перестал быть безопасным местом для оккупантов. Там постоянно что-то взрывается. Один из последних ярких хлопков случился в ночь на 10 ноября. Сначала там раздались мощные взрывы, которые можно было услышать в Феодосии и Черноморском. Впоследствии в разведке рассказали, что это наши защитники в ходе спецоперации отработали по вражеским катерам. Кроме того, в ГУР уточнили, что на судах находился экипаж, а также загружена бронированная техника. В общем, тогда заявили о двух пораженных десантных катера, которые не подлежат восстановлению. Впоследствии разведчики добавили, что те "пошли ко дну". Туда же отправился и вражеский БТР, находившийся на одном из катеров.

Ранее россияне лишились "Аскольда"

4 ноября украинские силы атаковали завод, занимающийся ремонтом кораблей, в Керчи. Речь идет о заводе "Залив". Там как раз в доках находился российский ракетоноситель "Калибров" – корабль "Аскольд" типа "Каракурт". Он получил серьезные повреждения. Минобороны России тогда вынужденно признало украинскую атаку на свой судоремонтный завод. Там заявили, что, мол, их "ПВО" справилось с 13 ракетами, а вот две попали в цель.