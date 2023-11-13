Инцидент произошел в субботу 11 ноября во временно оккупированном Севастополе.

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"Штурм" военкомата

Там около 19:00 неизвестная женщина "штурмовала" военную комендатуру. По данным местных телеграмм-каналов, гражданка подожгла двери военного комиссариата на улице Ленина, 41, а именно швырнула в них коктейль Молотова.

Возник пожар, который, как пишут, быстро потушили. Саму женщину, оказавшуюся 62-летней местной жительницей, задержали российские силовики.

На оккупированных территориях и России жгут военкоматы