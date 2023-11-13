Інцидент трапився у суботу 11 листопада у тимчасово окупованому Севастополі.
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"Штурм" військкомату
Там біля 19:00 невідома жінка "штурмувала" військову комендатуру. За даними місцевих телеграм-каналів, громадянка підпалила двері військового комісаріату на вулиці Леніна, 41, а саме жбурнула в них коктейль Молотова.
Виникла пожежа, яку, як пишуть, швидко загасили. Саму жінку, яка виявилася 62-річною місцевою мешканкою, затримали російські силовики.
На окупованих територіях і Росії палять військкомати
- Десь у Приморському краї Росії чоловік хотів підпалити військкомат, однак раптово запалювальна суміш спалахнула в його руках. Він втік від камер спостереження у палаючому одязі.
- У Феодосії викладачка російської мови та літератури намагалася кинути пляшку з вибуховою сумішшю у будівлю комісаріату. У ЗМІ припускають, що родич жінки був мобілізований на війну в Україні і загинув.
- У липні – серпні люди особливо активно палили військкомати. Так, у Санкт-Петербурзі 54-річний чоловік підпалив двері військкомату, а також намагався протаранити ворота цієї будівлі на легковому авто. А у Волгограді 31-річна співробітницю обласного комітету юстиції планувала кинути у військкомат п'ять пляшок з коктейлем Молотова. Втім, здійснити задумане в неї не вийшло – вона привернула увагу охоронців.