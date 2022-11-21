В Севастополе слышны выстрелы на море: оккупанты традиционно спели об "учениях"

В оккупированном Севастополе громко – местные сообщили о звуках выстрелов и взрывов в море. Оккупационные власти традиционно пытаются успокоить жителей, заявили о военных учениях Черноморского флота вблизи города.

В частности, так называемый губернатор Севастополя призвал местных сохранять покой.

Черноморский флот России перестал патрулировать побережье Севастополя

Вижу, что некоторые выкладывают видео стрельбы по воде в море. Это на внешнем рейде идет обучающая стрельба нашего флота. Сохраняем спокойствие!

– написал Развожаев в своем телеграмм-канале

Черноморскому флоту подготовиться: актуально о взрывах в Севастополе

29 октября в Севастополе произошел ряд взрывов, в результате которых по меньшей мере 3 корабля получили повреждения. Тогда Черноморский флот атаковали, в том числе и подводные дроны.

Среди кораблей, получивших повреждение, был и "Адмирал Макаров", номинально выполнявший функцию флагмана после потери россиянами крейсера "Москва". Основной задачей этого фрегата было ведение борьбы с подлодками и надводными кораблями.

В Черноморском флоте испугались и отвели свои корабли от патрулирования. Более того, в Украине объявили сбор на армию морских дронов, поэтому в Севастополе действительно понимают угрозу.

Обратите внимание! Ранее в Севастополе до 27 ноября продлили действие "желтого" уровня террористической опасности. Он был введен в Севастополе после "атаки беспилотника" на штаб Черноморского флота России.

Кроме Севастополя "желтый" уровень действует на севере Крыма, в Керчи и Ленинском районе, на объектах российских министерств Крыма.

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Паники нет: как в Крыму реагируют на взрывы

В конце августа в Севастополе на фоне серии взрывов, произошедших на аннексированном полуострове, начали проверять укрытия.

Позже российский председатель Севастополя Михаил Развожаев отчитался, что в городе очистили 82% подвалов и укрытий.

Однако, для чего – непонятно. Ведь после атак 29 октября оккупанты разгоняют "версии", якобы Черноморский флот "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой. Мол, у них ничего не происходит.

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