В Севастополе тревога, оккупанты перекрыли Крымский мост и "сбивают" ракеты
Во временно оккупированном Севастополе объявили воздушную тревогу. Крымский мост перекрыт, ведь россияне заявили, что работает знаменитая ПВО.
О тревоге сообщили мониторинговые каналы около 9:15 утра 10 апреля. В сети также сообщали о пусках ракет “Нептун” и якобы сбитии трех целей.
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Россиянам пришлось закрыть незаконно построенный Крымский мост.
В телеграмм-каналах очевидцы сообщают, что слышали взрывы, в частности, над Черным морем.
Кроме того, по данным местных каналов, пуски ракет зафиксировано из двух авианосцев и с наземной станции аэродрома Школьный.
Чуть ранее представитель Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук сообщил об уничтожении в Крыму российского корабельного многофункционального вертолета Ка-27.
К слову, вчера россияне в Крыму тоже раздавались взрывы. Российское минобороны заявляло, что якобы была сбита ракета "Нептун".