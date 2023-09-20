В Крыму вблизи военных аэродромов взрывы: оккупанты применили дымовую завесу
В районе Севастополя в оккупированном Крыму 20 сентября прогремели мощные взрывы. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота в Инкермане заметили дымовую завесу.
Оккупанты заявили о работе ПВО, в то же время мониторинговые группы зафиксировали пролет ракеты над Крымом. Что происходит на оккупированном полуострове сегодня, 20 сентября, следит 24 Канал.
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Дымовая завеса возле гавани в Инкермане
Первые сообщения в телеграм-каналах о взрывах появились в 12:00. Отмечают, что в районе Нефтяной гавани, где захватчики распылили дым, расположена главная нефтебаза Черноморского флота. Там хранятся миллионы тонн топлива.
Впоследствии пользователи сообщили, что между Северной стороной Севастополя и Инкерманом местные видели столб дыма. А также о звуках взрывов в районе Бельбека, где расположен аэродром.
Возле аэродромов Бельбек и Кача тоже взрывы
Очевидцы рассказали, что звуки взрывов, похожие на работу ПВО, были слышны в районе Федюхиных высот в Севастополе.
В сторону Севастополя полетели ракеты
Также под Симферополем сняли на видео, как ракеты летят на Юг. Кроме того, над полуостровом заметили летающие неизвестные дроны.
Оккупанты заявили об атаке: прилет в воинскую часть
Так называемый губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников и якобы успешной работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары. Однако очевидцы говорят обратное, жалуются на едкий запах дыма. Его собственно очень четко видно на кадрах, распространенных с места событий.
В частности, дым заметили вблизи воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Предварительно, 13 сентября, украинские военные ударили по судоремонтному заводу в Севастополе. В результате атаки были повреждены дизель-электрическая подводная лодка "Ростов-на-Дону" и десантный корабль "Минск".
- А на следующий день военная контрразведка СБУ и ВМС Украины провели уникальную спецоперацию: дронами и ракетами уничтожили российский комплекс ПВО "Триумф" стоимостью 1,2 миллиарда долларов вблизи Евпатории.