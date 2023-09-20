В Крыму вблизи военных аэродромов взрывы: оккупанты применили дымовую завесу

В районе Севастополя в оккупированном Крыму 20 сентября прогремели мощные взрывы. Вблизи главной нефтебазы черноморского флота в Инкермане заметили дымовую завесу.

Оккупанты заявили о работе ПВО, в то же время мониторинговые группы зафиксировали пролет ракеты над Крымом. Что происходит на оккупированном полуострове сегодня, 20 сентября, следит 24 Канал.

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Дымовая завеса возле гавани в Инкермане

Первые сообщения в телеграм-каналах о взрывах появились в 12:00. Отмечают, что в районе Нефтяной гавани, где захватчики распылили дым, расположена главная нефтебаза Черноморского флота. Там хранятся миллионы тонн топлива.

Впоследствии пользователи сообщили, что между Северной стороной Севастополя и Инкерманом местные видели столб дыма. А также о звуках взрывов в районе Бельбека, где расположен аэродром​.

Возле аэродромов Бельбек и Кача тоже взрывы

Очевидцы рассказали, что звуки взрывов, похожие на работу ПВО, были слышны в районе Федюхиных высот в Севастополе.

В сторону Севастополя полетели ракеты

Также под Симферополем сняли на видео, как ракеты летят на Юг. Кроме того, над полуостровом заметили летающие неизвестные дроны.

Оккупанты заявили об атаке: прилет в воинскую часть

Так называемый губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников и якобы успешной работе ПВО. По его словам, вблизи населенных пунктов Верхнесадовое и Кача якобы упали сбитые дроны, там возникли пожары. Однако очевидцы говорят обратное, жалуются на едкий запах дыма. Его собственно очень четко видно на кадрах, распространенных с места событий.

В частности, дым заметили вблизи воинской части в районе села Верхнесадовое под Севастополем.

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