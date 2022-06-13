В Северодонецке россияне несут потери в пехоте и продвигаются только благодаря штурмовой авиации
В Северодонецке ситуация остается сверхсложной. Ожесточенные бои продолжаются, враг несет значительные потери в пехотных подразделениях и способен продвигаться только применяя штурмовую авиацию.
О ситуации в городе по состоянию на 13 июня рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в "Медиа Центре Украина". 24 канал передает детали.
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Актуальная ситуация в Северодонецке
По словам Александра Мотузяника, продолжается второй этап полномасштабного вторжения России, и враг, к сожалению, продолжает преобладать в военной технике и артиллерии. Вместе с тем Вооруженные Силы Украины героически держат оборону и наносят российским оккупантам значительные потери.
В Северодонецке продолжаются уличные бои , командование врага не учитывает свои потери и пытается захватить как можно больше территории. Противник продолжает применять тактику времен Второй мировой войны , считая основным достижением оцепления украинских сил и захвата новых населенных пунктов.
В городской застройке города Северодонецк кафиры терпят значительные потери в пехотных подразделениях Росгвардии и своих вооруженных сил. Продвигаются только применяя штурмовую авиацию,
– отметил Мотузяник.
Кстати, спикер Минобороны добавил, что основной целью российского командования все еще остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Россией Крымом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. .
Последние новости из Северодонецка: коротко
- В строительстве Генштаба ВСУ от 13 июня говорится, что российским оккупантам удалось оттеснить наших защитников и защитниц из центра города . Ожесточенные бои продолжаются.
- Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики контролируют 70% Северодонецка , а тяжелые бои продолжаются даже не за улицы, а только за одну многоэтажку. Из-за постоянных обстрелов не удается осуществить массовую эвакуацию гражданского населения или доставить в город гуманитарную помощь. Вместе с тем Вооруженные Силы Украины могут вывозить всего несколько человек в день. При этом Гайдай подчеркивает, что угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет.
- Силы специальных операций с гаубицами М777 уничтожили 3 российских "Града" , из которых оккупанты били по Северодонецку. Еще одну такую систему захватчиков удалось повредить.