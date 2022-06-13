В Северодонецке россияне несут потери в пехоте и продвигаются только благодаря штурмовой авиации

В Северодонецке ситуация остается сверхсложной. Ожесточенные бои продолжаются, враг несет значительные потери в пехотных подразделениях и способен продвигаться только применяя штурмовую авиацию.

О ситуации в городе по состоянию на 13 июня рассказал спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник на брифинге в "Медиа Центре Украина". 24 канал передает детали.

Читайте также ВСУ заняли стратегический перекресток у Питомника: три попытки врага вернуть его провалились

Актуальная ситуация в Северодонецке

По словам Александра Мотузяника, продолжается второй этап полномасштабного вторжения России, и враг, к сожалению, продолжает преобладать в военной технике и артиллерии. Вместе с тем Вооруженные Силы Украины героически держат оборону и наносят российским оккупантам значительные потери.

В Северодонецке продолжаются уличные бои , командование врага не учитывает свои потери и пытается захватить как можно больше территории. Противник продолжает применять тактику времен Второй мировой войны , считая основным достижением оцепления украинских сил и захвата новых населенных пунктов.

В городской застройке города Северодонецк кафиры терпят значительные потери в пехотных подразделениях Росгвардии и своих вооруженных сил. Продвигаются только применяя штурмовую авиацию,

– отметил Мотузяник.

Кстати, спикер Минобороны добавил, что основной целью российского командования все еще остается выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, обеспечение устойчивости сухопутного коридора между Ростовской областью и временно оккупированным Россией Крымом, а также блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря. .

Последние новости из Северодонецка: коротко

В строительстве Генштаба ВСУ от 13 июня говорится, что российским оккупантам удалось оттеснить наших защитников и защитниц из центра города . Ожесточенные бои продолжаются.

Глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай рассказал, что российские захватчики контролируют 70% Северодонецка , а тяжелые бои продолжаются даже не за улицы, а только за одну многоэтажку. Из-за постоянных обстрелов не удается осуществить массовую эвакуацию гражданского населения или доставить в город гуманитарную помощь. Вместе с тем Вооруженные Силы Украины могут вывозить всего несколько человек в день. При этом Гайдай подчеркивает, что угрозы оцепления наших войск в Луганской области нет.

Силы специальных операций с гаубицами М777 уничтожили 3 российских "Града" , из которых оккупанты били по Северодонецку. Еще одну такую систему захватчиков удалось повредить.

Вас может заинтересовать – ВСУ уволили 3 села в Донецкой области и уничтожили много техники врага: смотрите видео