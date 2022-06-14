В Северодонецке ситуация крайне обострена: россияне уничтожают многоэтажки и "Азот"

Ситуация в Северодонецке в Луганской области крайне обострена, российские кафиры уничтожают многоэтажки и объекты заводов "Азот", "Стеклопластик".

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил о последствиях обстрелов Луганщины. В последние дни враг беспощадно бреет по многоэтажкам и объектам промышленности.

Разрушают все: россияне начали мощно обстреливать Лисичанск тяжелым калибром

Штурм города продолжается уже сутки подряд. Артиллерией противник разрушает до основания многоэтажки и объекты промышленности. Мы имеем еще одно целенаправленное попадание в объекты северодонецкого "Азота" и "Стеклопластика",

– отметил Гайдай.

Оккупанты также разрушили мост, помещения областной ГСЧС, обстреляли близлежащие поселки Синецкий и Павлоград. По словам Гайдай, ежедневно в результате обстрелов погибли, к которым из-за плотности вражеского огня трудно добраться.

Россияне обстреливают помещение "Азота" / Фото Сергея Гайдая

Активные боевые действия 13 июня также были направлены:

Тошковка – Устиновка,

Ореховое – Золотое,

Камышеваха – Врубовка,

Васильевка – Белогоровка,

Почечное – Николаевка.

Последствия обстрелов селений

Руководитель Луганской ОВА отметил, что в результате российских обстрелов во Врубовке разрушены 13 домов, в Тошковке – 11, в Лисичанске – 7, в Горном – 2.

Известно о пострадавшей – раненую женщину из Новодружеска госпитализировали в больницу другого региона.

Россияне обстреливают многоэтажки в Луганской области / Фото телеграмм Сергея Гайдая

Враг совершил усиление

На усиление врага подошли еще две батальонные тактические группы. Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское.

Россияне пытаются оцепить подразделения наших войск в районе населенных пунктов Лисичанск, Привилегия, Северодонецк, Боровское,

– отметил председатель ОВА.

Обратите внимание! Трудные бои идут не только за улицы, но и за отдельные многоэтажки. Россиянам удалось взять под контроль 70% территории Северодонецка . В то же время угрозы оцепления украинских военных в Луганской области нет.

Актуально о ситуации в Луганской области

Российские кафиры продолжают штурмовать Северодонецк. В городе продолжаются активные боевые действия.

После того, как россияне оккупировали 95% территории Луганской области, они сосредоточились на захвате Северодонецка. Поэтому в городе одна из наиболее напряженных ситуаций на фронте.

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный сообщил, что Россия бросила в семь тактических групп на захват Северодонецка.

Россия пытается отрезать Северодонецк от подконтрольной украинскому правительству территории. Для этого кафиры уничтожают мосты.

Российские военные имели задачу захватить Северодонецк еще до 1 июня. Когда этого не удалось, оккупантам перенесли дедлайн на 10 июня. Однако теперь Кремль дал своей армии время до 22 июня.

В то же время 13 июня в Генштабе сообщили, что у российской армии существенные проблемы с комплектованием подразделений на Донбассе – техники не хватает, так что штурмовые действия не имеют значительного успеха.

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