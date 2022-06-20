В Северодонецке за неделю боев ВСУ уничтожили 28 кадыровцев, - Цымбалюк

Враг ведет штурмовые действия в Северодонецке, стремясь установить полный контроль над городом. Однако этому активно противостоят ВСУ. Только за прошлую неделю они ликвидировали 28 кадыровцев.

Такую информацию обнародовал журналист Роман Цымбалюк. Он отметил, что также получили ранения 47 военнослужащих отряда "Ахмат", прибывшего из Чечни.

Воздушные силы 19 июня уничтожили опорный пункт и ротную тактическую группу оккупантов

"Ахмат" не привлекают непосредственно к боевым действиям

Цымбалюк называет даже несколько имен уничтоженных кадыровцев: Долдаев Махмуд, Мусаев Мовла, Бакмурзаев Ховажи, Иблиев Магомед, Джабраилов Малик, Любхан Зайнул, Яндиев Аслан.

При этом журналист отметил, что непосредственно к боевым действиям "Ахмат" не привлекается. Кадыровцы занимаются зачисткой улиц и домов.

Бои за Северодонецк не прекращаются

В украинском Генштабе рассказали, что напряженные бои за Северодонецк продолжаются. Сюда враг продолжает опрокидывать как живую силу, так и вооружение. Кроме того, противник накрывает огнем населенные пункты, расположенные вокруг, в частности, под ударом Лисичанск.

Ранее Институт изучения войны сообщил, что наступление россиян из-за больших потерь затормозилось по всем направлениям. Единственным исключением является Северодонецк , куда россияне продолжают бросать ресурсы.

В обращении от 19 июня президент Зеленский назвал Северодонецк одной из самых горячих точек фронта. Однако глава государства заверил, что наши защитники там держатся.

Стоит посмотреть Как ССО держат Северодонецк: эксклюзивное видео из окрестностей города

Кадыровцы на войне в Украине: последние новости

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил , что в оккупированном городе сейчас находятся и кадыровцы, и российские военные. И те, и другие относятся к местным жителям очень плохо. В большинстве своем подразделение "Ахмат" контролирует территорию не в самом городе, а вблизи него.

Причем есть напряжение между россиянами и чеченцами. Они считают друг друга "неадекватами".

Также об этом свидетельствуют события в начале июня на оккупированной части Херсонщины. Там ингуши пострелялись с кадыровцами из- за разделения награбленного.

Тем временем в Луганской области получил ранение заместитель командира спецполка Кадырова – подполковник Межед Уцмигов . Он вместе с бойцами засел в одном из домов Камышевахи, чтобы устроить огневую точку. При обстреле кадыровцу травмировало ногу.

Стоит посмотреть: как ССО ВСУ защищают Северодонецк