Должен быть сценарий на 2024 год с конкретными задачами: Зеленский в обращении о Ставке

Владимир Зеленский вечером 1 декабря традиционно обратился к украинцам. Президент говорил о самых важных событиях дня.

Украинский лидер рассказал, что только что провел заседание Ставки. Командующие доложили о ситуации во всех главных направлениях фронта.

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В частности, доложили о ситуации в Купянске, Лимане, Марьинке, Авдеевке. Запорожье, а также – на Юге. В частности, в Херсонской области.

Зеленский поблагодарил всех, кто помогает защищать украинские позиции. В частности, строит фортификации, минирует пути, которыми пытаются воспользоваться оккупанты. Также украинский лидер подчеркнул, что заслушал доклады о поставках боеприпасов, а также оружия. Сейчас готовят обновленные запросы для коммуникаций с партнерами.

Был на Ставке и доклад руководителя Службы внешней разведки Украины о возможных российских действиях и международной ситуации в следующем году. Анализируем все возможные сценарии, и должен быть наш, украинский сценарий на 24-й год,

– отметил Зеленский.

Зеленский о мобилизации

Президент подчеркнул, что должны быть конкретные операции с конкретным обоснованием. Они должны дать Украине вполне конкретные результаты. Именно под конкретику должно быть рассчитано все, что нужно Украине. В частности, речь идет о вопросах мобилизации. Все понимают, что в этой сфере требуются изменения. В частности, речь идет о сроках и условиях. Зеленский подчеркнул, что эти комплексные вещи необходимо проработать и представить на Ставке для утверждения. Предложения уже были. На очереди – комплексные решения

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Есть особый дипломатический результат

Также Зеленский подчеркнул, что есть очень весомый дипломатический результат. Теперь России не будет в руководящем органе Международной морской организации. Украинский лидер объяснил, что это – очень влиятельная глобальная институция. Она занимается безопасностью судоходства. Россия превратила Черное море в поле битвы.