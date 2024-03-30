Пограничники подняли в нескольких населенных пунктах "серой зоны" сине-желтый флаг

Пограничники "Стальной границы" подняли над несколькими населенными пунктами в Харьковской области сине-желтый флаг. Однако, к сожалению, эта территория в так называемой "серой зоне" – она непригодна для жизни.

Речь идет о населенных пунктах Шабельное, Песчаное и Дегтярное. Их контролируют украинские пограничники.

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Почему эти населенные пункты в серой зоне

Шабельное, Песчаное и Дегтярное расположены вблизи границы с Россией в Харьковской области. Эти села полностью разрушены вражескими обстрелами, а их территория плотно заминирована. Враг продолжает обстреливать эти населенные пункты, поэтому они непригодны для проживания.

Над какими населенными пунктами подняли сине-желтый флаг: карта

Однако пограничники бригады Гвардии наступления "Стальной кордон" контролируют местность и напоминают врагу, что это наша земля и ему здесь не место,

– говорится в сообщении.

Пограничники показали щемящее видео, как наши воины поднимают сине-желтый флаг над разрушенными российскими оккупантами поселками. Еще несколько лет назад люди жили там спокойной жизнью и могли созерцать за этим закатом солнца без страха.

Пограничники подняли сине-желтый флаг в "серой зоне" на Харьковщине: смотрите видео

Какая ситуация в Харьковской области

За минувшие сутки артиллерийских и минометных ударов врага подверглись около 20 населенных пунктов Харьковщины, еще 6 враг обстрелял из авиации, в частности, КАБами.

Вследствие этих обстрелов пылали частные дома, административные здания и хозяйственные постройки. К сожалению, не обошлось без раненых.

В Харьковской ОВА сообщили, что в Купянске ранения получил 87-летний мужчина. Также в поселке городского типа Покотиловка Харьковского района 28-летний мужчина получил травмы в результате детонации взрывоопасного предмета.