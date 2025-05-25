На Львовщине в шахте из-за несчастного случая погиб шахтер

В шахте "Степная" на Львовщине произошел несчастный случай. В результате этого погиб 31-летний шахтер Василий Костик.

У мужчины остались жена и двое детей. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение председателя Шептицкой райгосадминистрации Андрея Дяченко.

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На Львовщине в шахте погиб горняк

Из-за несчастного случая на шахте "Степная" погиб 31-летний шахтер Василий Костик.

С глубокой скорбью сообщаю, что на шахте произошел смертельный несчастный случай. Во время выполнения работ погиб 31-летний горняк. На месте происшествия работают соответствующие службы. Обстоятельства трагедии выясняются. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего,

– написал Андрей Дяченко.

В ГП "Львовуголь" отметили, что Василий Костик жил в селе Ванов Шептицкого района. На шахте "Степная" он работал с 2011 года. У него осталась жена и двое детей.

"Вся шахтерская община Прибужья глубоко скорбит из-за трагической смерти в результате несчастного случая на производстве горняка по ремонту горных выработок участка подъемных установок шахты "Степная" Василия Костика. Склоняем головы в молитве за упокой его души. Выражаем искренние соболезнования жене Екатерине Владимировне, сыну Артему и дочери Еве, родным и близким покойного и скорбим вместе с ними", – говорится в сообщении.

Шахта "Степная" расположена в селе Глухов.