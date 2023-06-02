"Магазины разграблены": в российском Шебекино появилось мародерство

Ситуация на Белгородщине продолжает обостряться. В пограничном Шебекино началось мародерство, многие выехали.

Волонтер из Шебекино в эфире одного из пропагандистских каналов рассказал, что мародеры "выносят все, что могут". 24 Канал. Однако в лучших традициях российской поддержки его назвали дураком и провокатором.

Кстати говоря "Точно в цель": российские добровольцы ударили по скоплению вражеских войск в Шебекино

Разграбленные магазины

Однако на следующий день в сети появилось видео, которое доказывает слова мужчины. В местном паблике показали кадры с разбитыми дверями в магазин "Лариса". Видно, что их специально разбили, то есть это не следствие обстрелов. Местная жительница показывает магазин и жалуется на мародеров.

Дверь вышибли, представьте, эти мародеры. Это люди наши. Раньше здесь были охранники, а сейчас никого,

– говорит россиянка.

Хотя другие местные уверяют, мол, в городе все спокойно, потому что бои идут поблизости.

Бои на Белгородщине: что известно