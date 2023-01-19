В Швеции арестовали двух братьев за шпионаж в пользу России

В Швеции задержаны два брата, которых обвинили в шпионаже в пользу России. Известно, что у одного из них был доступ к информации вооруженных сил государства.

По данным правоохранителей Швеции, благодаря одному из братьев мужчины получили доступ к интересующей страну-террористку информации. За это суд избрал им наказание.

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Что известно о деятельности шпионов

СМИ стало известно, что братья совершали преступления в течение длительного времени, а именно с марта 2011 года до сентября 2021 года. Получать доступ к интересующей Россию информации они смогли благодаря старшему брату. Все потому, что он работал в структурах безопасности и вооруженных силах Швеции.

В издании отметили, что за это время мужчины передали России более 40-ти документов с важной информацией.

За свою деятельность они получили приговоры

И хотя подсудимые пытались отрицать обвинения, окружной суд Стокгольма избрал им наказание в виде тюремных сроков. Известно, что:

42-летний мужчина получил пожизненное заключение,

35-летний брат – 9 лет и 10 месяцев лишения свободы.

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