В Швейцарии загорелся воздушный шар: семь человек пострадали

В Швейцарской коммуне Хюненберг утром 17 июня вспыхнул воздушный шар. В результате инцидента 7 человек получили ранения.

По предварительным данным, возгорание произошло тогда, когда пуля взлетала в воздух. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.

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В Швейцарии пожар вспыхнул на воздушном шаре

Местная прокуратура сообщает, что в результате возгорания пули пострадали 4 женщины и 3 мужчины в возрасте от 28 до 62 лет. У 3 из людей обнаружили серьезные ожоги кожи.



В Швейцарии загорелся воздушный шар / Фото Polizei Schweiz

Прибывшие на место падения спасательные службы довольно быстро смогли потушить пожар. В больницу пострадавшим помогли добраться медики из скорой и неравнодушные граждане, находившиеся рядом.



Спасатели ликвидируют последствия возгорания воздушного шара/ Фото Polizei Schweiz

Правоохранители подчеркнули, что причины возгорания пока неизвестны. О подробностях инцидента доложили Федеральной прокуратуре Швейцарии.

Похожий инцидент с воздушным шаром произошел и в Мексике