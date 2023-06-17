В Швейцарии загорелся воздушный шар: семь человек пострадали
Источник:24 heures
В Швейцарской коммуне Хюненберг утром 17 июня вспыхнул воздушный шар. В результате инцидента 7 человек получили ранения.
По предварительным данным, возгорание произошло тогда, когда пуля взлетала в воздух. В настоящее время всем пострадавшим оказывается медицинская помощь.
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В Швейцарии пожар вспыхнул на воздушном шаре
Местная прокуратура сообщает, что в результате возгорания пули пострадали 4 женщины и 3 мужчины в возрасте от 28 до 62 лет. У 3 из людей обнаружили серьезные ожоги кожи.
В Швейцарии загорелся воздушный шар / Фото Polizei Schweiz
Прибывшие на место падения спасательные службы довольно быстро смогли потушить пожар. В больницу пострадавшим помогли добраться медики из скорой и неравнодушные граждане, находившиеся рядом.
Спасатели ликвидируют последствия возгорания воздушного шара/ Фото Polizei Schweiz
Правоохранители подчеркнули, что причины возгорания пока неизвестны. О подробностях инцидента доложили Федеральной прокуратуре Швейцарии.
Похожий инцидент с воздушным шаром произошел и в Мексике
- В апреле вблизи столицы Мексики вспыхнул воздушный шар. Два человека, находившиеся внутри, погибли на месте.
- Кроме того, еще одна девочка получила ранения. У нее была сломана рука.
- О причинах аварии мексиканские правоохранители не сообщали. Все детали инцидента выясняли представители местных властей.