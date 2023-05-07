Во Львове на Сыхове расцвела сакура: цветочный фоторепортаж
Весна в этом году пришла к украинцам поздно. Тем не менее, в городах Украины уже расцвели сакуры и магнолии.
Так, в Сиховском районе Львова местные жители уже любуются розовым цветом сакуры. Японские деревья растут в парке имени Иоанна-Павла II, передает 24 Канал.
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Во Львове зацвели сакуры
Дорожки парка засыпаны людьми, созерцающими красоту цветения сакур. Каждый год здесь собирается немало желающих сфотографироваться с розовыми цветочками.
Следует добавить, что японские декоративные деревца будут цвести еще около двух недель.
Первые сакуры в этом парке были посажены в 2011 году. Впоследствии в подарок от посла Японии получили еще 20 сакур.
В парке на Сыхове расцвели сакуры / Фото Натальи Боднар
Стоит напомнить, что парк имени Папы Римского Иоанна Павла II был торжественно открыт 28 сентября 2007 года. В сентябре 2010 года было завершено благоустройство территории — установлены светильники, лавочки, свалки.
Львов отмечает День рождения: что известно
- В эти выходные, 6 и 7 мая, Львову исполняется 767 лет со дня основания. По случаю праздника в городе проведут ряд мероприятий и положат начало новой традиции.
- 7 мая в Стрыйском парке состоится благотворительная выставка-ярмарка "Львов – город городов". Мероприятие соберет украинцев из Донецкой, Луганщины, Херсона, Харьковщины, Сумщины, Киевщины, Запорожья и Крыма, которые сейчас живут и творят во Львове.
- Гости события узнают о культурных особенностях этих областей и присоединятся к сбору для нужд Вооруженных сил Украины. Деньги направят на закупку пяти дронов для 125 бригады территориальной обороны.
- С 13:00 до 18:00 на выставке-ярмарке пройдут лекции, мастер-классы, музыкальные выступления, будут готовить блюда, а у релокированных предпринимателей можно будет приобрести крафтовые изделия, кофе и выпечку. Выступит в Стрыйском парке Виктор Павлик.