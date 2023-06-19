В Симферополе взорвался автомобиль с "помощником вице-премьера" Запорожской области

Во временно оккупированном Крыму взорвался автомобиль, на котором находились российские захватчики. При взрыве авто отбросило так, что оно пробило бетонный забор.

В Крыму взорвался автомобиль на Евпаторийском шоссе. Оказалось, что в нем был российский гауляйтер – так называемый "помощник вице-премьера Запорожской области" Владимир Епифаний.

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Что известно об аварии на Евпаторийском шоссе

Инцидент произошел на Евпаторийском шоссе в четыре часа утра. Внутри находился Владимир Епифанов - так называемый "помощник вице-премьера" по экономическому развитию Запорожской области и по совместительству кандидат в депутаты от "Единой России". В автомобиле также находились его секретарь и охранник.