Хасана Ибрагимова – племянника Рамзана Кадырова – задержали во временно оккупированном Симферополе. Ибрагимов – "смотрящий" за временно оккупированными территориями Украины.

Вместе с Ибрагимовым задержали еще 4 представителей тикток-войск. Все они – виновны в жестоком избиении местного жителя. Он вступился за свою девушку. К ней приставал один из кадыровцев.

Обратите внимание Путин и Кадыров связаны одной цепью, они пойдут одновременно, – Яковенко

Местные телеграмм-каналы сообщают, что инцидент произошел в клубе "Монро". Там племянник Кадырова отдыхал со своими приспешниками.

Оккупанты начали приставать к девушке, которая находилась в клубе. Когда молодой человек вступился за свою девушку, кадыровцы набросились на него и стали избивать. Тогда уже девушка принялась заступаться за любимого. В результате кадыровцы избили и ее.

На место инцидента прибыли правоохранители. Они задержали кадыровцев.

Смотрящий от кадыровцев приехал в Мелитополь

Российские оккупанты осознают, что в Украине у них нет ни одного будущего. Бесполезно пытаясь добиться хоть какого-то успеха, захватчики стягивают все больше "пушечного мяса".

Иван Федоров – мэр Мелитополя – рассказал, что в Мелитополя приехал новый "смотрящий" от кадыровцев. В целом в городе увеличилось количество представителей тикток-войск. Кадыровцы следят за мобиками.