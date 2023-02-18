В Сирии мать преждевременно родила из-за землетрясения: младенца спасали из-под завалов
Источник:BBC
Женщину из Сирии и ее новорожденного ребенка дважды спасали из-под завалов землетрясения. Беременная родила малыша преждевременно, поэтому за его жизнь боролись медики.
Дима была на 7 месяце беременности, когда землетрясение разрушило часть ее дома в сирийском городе Джиндайрис. Она получила легкие травмы и преждевременно родила мальчика Аднана.
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В каком состоянии ребенок
Аднана забрали в больницу в критическом состоянии. У ребенка было тяжелое обезвоживание и желтуха. Дома лечили от серьезной травмы нижних конечностей. Впоследствии педиатр сообщил, что состояние ребенка улучшается.
Мы просто кормим его и обеспечиваем другие потребности с помощью капельниц,
– рассказал врач.
После выписки из больницы Дима обустроилась в палатке вместе с мужем Абдулом Маджидом и девятью племянницами и племянниками. Она каждый день ездила в больницу посещать Аднана.
После рождения сына ее семья была вынуждена вернуться в частично разрушенный дом, поскольку другого выбора не было.
Землетрясения в Сирии и Турции: что известно
- Мощные землетрясения всколыхнули Сирию и Турцию 6 февраля. Завалы разбирают до сих пор Число жертв по состоянию на 18 февраля уже возросло до более 45 тысяч.
- Сирия пострадала от землетрясения не меньше Турции. Однако состояние сирийской экономики было в худшем состоянии. Тогда становится ясно, что последствия землетрясения окажутся для сирийцев еще более печальными.