На самом деле ситуация в Ростове не является чем-то чрезвычайным. Такое мнение 24 Каналу высказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, отметив, что она вполне прогнозируемая, учитывая то, что происходит в России.

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Привычное положение дел для России

Важным является мотив человеческих поступков, в частности прислужников путинского режима. Это люди, которые ничем не хотят заниматься, а только стремятся иметь деньги и власть. Поэтому они идут работать в тюрьмы. Но это привычное положение дел для пенитенциарной системы России. О необходимости ее реформирования говорят уже десятилетиями.

Все СИЗО России построены на принципах коррупции, потому что пока человек за решеткой, у него обостренное чувство нужды и с ним можно обо всем договориться. Поэтому работать в СИЗО идут для того, чтобы за взятки передавать туда все, что у них закажут,

– рассказал Сергей Асланян.

Особенно платежеспособными являются выходцы с Кавказа, Чечни. К тому же заключенные, которые захватили заложников, были приговорены к 18 годам за терроризм, изготовление взрывчатки. Их должны были уже давно этапировать. Более того, соответствии с законом человек должен отбывать наказание там, где совершил преступление. В конкретном случае – это совсем не Ростов.

"Они получили сроки и уже давно должны были уехать, но на них можно заработать. Своими взятками они обеспечивают благосостояние персонала. Поэтому по какой-то причине эти люди остались в СИЗО и даже когда получили приговоры их не отправили на зону", – заметил Асланян.

Что на самом деле произошло в СИЗО

Для того, чтобы договориться о таких преференциях недостаточно руководителя СИЗО, идеально подойдет начальник оперативного управления области. Он может решить, кого оставить, а не этапировать. Почему-то именно он и был в ту ночь в СИЗО.

Впоследствии российская пропаганда написала, что чиновник якобы возглавил переговоры. Но есть другая версия, по которой он наживался на этих заключенных и обеспечивал их всем необходимым.

Мотивация людей, которые пришли в систему, – это грабить, пытать и оставаться безнаказанным. На этом всем, конечно, еще надо зарабатывать,

– добавил Асланян.

Вероятно, в ту ночь заключенные хотели что-то обсудить с начальником управления, а когда это не удалось – перешли к силовым инструментам. Возникает немало вопросов, например, почему они столько времени находились в Ростове, как смогли наладить связь и сохранить между собой координацию.

"Поэтому начальник управления на самом деле мог приехать на переговоры с террористами, дальше он оказался в заложниках, а когда подал сигнал тревоги – прибыл спецназ, начал штурм и ликвидировал всех заключенных. Обратите внимание, что ни один свидетель не выжил, поэтому даже спросить некого", – подчеркнул ведущий канала Ходорковский Live.

Он добавил, что фото убитых заключенных в наручниках лишь подтверждают то, что они сначала сдались, а уже потом были застрелены. Российские СМИ объяснили, что якобы террористы не дождались приезда врачей, хотя карета скорой помощи в это время стояла под СИЗО. Вполне вероятно, что убили всех, чтобы никто никогда не узнал, что на самом деле произошло.

Поэтому это чрезвычайное событие только для тех, кто не знает, как построена система в России. Она построена на гестапо, пытках и взятках. В конкретном случае взятки привзели не к такому финалу, на который рассчитывали,

– отметил Асланян.

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