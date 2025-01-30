На Львовщине горел отель "Смеричка": полиция разыскивает вероятного поджигателя

В поселке Славское на Львовщине произошел пожар в гостинице. Полиция подозревает, что это мог быть поджог и разыскивает виновника.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГСЧС Львовской области и Славский городской совет.

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На Львовщине горел отель

Как сообщили спасатели, утром 30 января, около 05:16, поступило сообщение о пожаре в поселке Славское. Возгорание произошло в двухэтажном деревянном здании.

На место происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения Львовщины. Огонь быстро распространился деревянными конструкциями, и на момент прибытия спасателей охватил большую часть здания. Сложность тушения заключалась также в плотной застройке, что создавало угрозу распространения огня на соседние дома.

Как выяснилось, владелица покинула помещение еще до прибытия спасателей. Около 08:48 пожарным удалось ликвидировать возгорание.

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Полиция подозревает, что причиной пожара на Львовщине мог быть поджог. Как сообщили в Славском поселковом совете, разыскивается лицо, которое может быть участником пожара, имевшего место 30 января в поселке Славское, Стрыйского района.

Информацию о месте нахождения указанного лица просят сообщать инициатору розыска по телефону 102 или (251) 2-13-41, 2-15-40, 096-262-46-44, 0979790511.



Подозреваемый в поджоге на Львовщине / Фото Славского поселкового совета

NTA сообщает, что во время пожара сгорел отель "Смеричка". Причины, почему его могли поджечь, пока не сообщают.