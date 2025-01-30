Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Львівщини та Славську міську раду.

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На Львівщині горів готель

Як повідомили рятувальники, зранку 30 січня, близько 05:16, надійшло повідомлення про пожежу у селищі Славсько. Загоряння сталося у двоповерховій дерев'яній будівлі.

На місце події відразу виїхали пожежно-рятувальні підрозділи Львівщини. Вогонь швидко поширився дерев'яними конструкціями, і на момент прибуття рятувальників охопив більшу частину будівлі. Складність гасіння полягала також у щільній забудові, що створювало загрозу розповсюдження вогню на сусідні будинки.

Як з'ясувалося, власниця залишила приміщення ще до прибуття рятувальників. Близько 08:48 пожежникам вдалося ліквідувати загоряння.

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Поліція підозрює, що причиною пожежі на Львівщині міг бути підпал. Як повідомили у Славській селищній раді, розшукується особа, яка може бути учасником пожежі, що мала місце 30 січня у селищі Славсько, Стрийського району.

Інформацію про місце знаходження вказаної особи просять повідомляти ініціатору розшуку за телефоном 102 або (251) 2-13-41, 2-15-40, 096-262-46-44, 0979790511.



Підозрюваний у підпалі на Львівщині / Фото Славської селищної ради

NTA повідомляє, що під час пожежі згорів готель "Смерічка". Причини, чому його могли підпалити, наразі не повідомляють.