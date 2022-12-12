"Бавовна" на аэродроме "Дягилево": росСМИ назвали имена погибших военных, среди них – майор

Несколько дней назад на аэродроме "Дягилево" в России побывали прогремевшие взрывы. После этого оттуда "загадочно" пропали 9 бомбардировщиков.

После визита "хлопка" росСМИ сообщили о смерти трех своих военных. Об этом пишет 24 канал.

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Трое российских солдат погибли после визита "бавовны"

Отмечают, что на аэродроме "Дягилево" погибли майор авиации Евгений Навлютов, майор Александр Шнотин и сержант Андрей Столяров.

Напомним, что 5 декабря росСМИ сообщили, что два украинских беспилотных летательных аппарата с реактивными двигателями атаковали аэродромы стратегической авиации в Саратовской и Рязанской областях.

Конечно, в России снова заявили о том, что оба беспилотника были сбиты. А повреждения были нанесены обломками сбитых беспилотников.

Что известно о враждебном объекте

Аэродром "Дягилево" располагается в Рязани и на его территории хранится немало вражеских летательных аппаратов, в том числе Ту-22.

Рядом с базой расположен 360-й авиационный ремонтный завод, на котором проходит обслуживание самолетов российской стратегической авиации: бомбардировщиков Ту-22М, ракетоносцев Ту-95МС и военно-транспортных самолетов Ил-76 различных модификаций.

Впоследствии появилось изображение со спутника, где видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3.

Отметим, что именно такие стратегические бомбардировщики-ракетоносители наносят удары по украинским городам и осуществляют энергетический террор, атакуя критическую инфраструктуру Украины.

Куда девались бомбардировщики