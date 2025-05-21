В СНБО рассказали о значении Болховского комбината, который поразили ночью
- Ночью на 21 мая неизвестные дроны поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области, который специализируется на производстве микросхем для российской военной техники.
- Несмотря на международные санкции, завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны, сотрудничая с оборонными структурами России.
- Завод выпускает до 3 миллионов приборов в год и на нем работают около 700 сотрудников.
В ночь на 21 мая "неизвестные дроны" поразили в Орловской области Болховский завод полупроводниковых приборов. Он помогает России вести войну против Украины.
В частности, специализируется на производстве микросхем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко.
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Что известно о Болховском заводе
По словам Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые используются в танках Т-72Б3, Т-90М, самоходных гаубицах, ракетах "Искандер" и Х-101, системах РЭБ "Красуха" и "Житель", а также тактических средствах связи армейского уровня.
Несмотря на международные санкции, Болховский завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт", в частности компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США,
– добавляет руководитель ЦПД.
Отметим, что Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП") является важным элементом российской военной промышленности. Он сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами оборонно-промышленного комплекса России.
По данным некоторых источников предприятие ежегодно выпускает до 3 миллионов приборов. Всего на нем работают около 700 сотрудников.