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24 Канал Новости Украины В СНБО рассказали о значении Болховского комбината, который поразили ночью
21 мая, 11:06
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В СНБО рассказали о значении Болховского комбината, который поразили ночью

Надежда Батюк
Основні тези
  • Ночью на 21 мая неизвестные дроны поразили Болховский завод полупроводниковых приборов в Орловской области, который специализируется на производстве микросхем для российской военной техники.
  • Несмотря на международные санкции, завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны, сотрудничая с оборонными структурами России.
  • Завод выпускает до 3 миллионов приборов в год и на нем работают около 700 сотрудников.

В ночь на 21 мая "неизвестные дроны" поразили в Орловской области Болховский завод полупроводниковых приборов. Он помогает России вести войну против Украины.

В частности, специализируется на производстве микросхем. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя ЦПД СНБО Андрея Коваленко. 

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Что известно о Болховском заводе

По словам Коваленко, Болховский завод специализируется на производстве микросхем, полупроводников и компонентов управления, которые используются в танках Т-72Б3, Т-90М, самоходных гаубицах, ракетах "Искандер" и Х-101, системах РЭБ "Красуха" и "Житель", а также тактических средствах связи армейского уровня.

Несмотря на международные санкции, Болховский завод продолжал импортировать западные технологии через третьи страны и "параллельный импорт", в частности компоненты из Тайваня, Южной Кореи, Японии и даже США,
– добавляет руководитель ЦПД.

Отметим, что Болховский завод полупроводниковых приборов (АО "БЗПП") является важным элементом российской военной промышленности. Он сотрудничает с концерном "Созвездие" и другими структурами оборонно-промышленного комплекса России.

По данным некоторых источников предприятие ежегодно выпускает до 3 миллионов приборов. Всего на нем работают около 700 сотрудников.