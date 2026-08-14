Об этом Суспильному сообщил глава Института национальной памяти Александр Алферов.

Когда прах Коновальца похоронят в Киеве?

В субботу, 15 августа, для Евгения Коновальца в Патриаршем соборе Воскресения Христова проведут парастас – заупокойную службу.

До этого времени в храм могут прийти желающие, чтобы проститься с выдающимся историческим, военным и государственным деятелем.

Прах Коновальца уже находится в Киеве / Фото Суспильного

В воскресенье, 16 августа, ожидается, что Евгения Коновальца перезахоронят на Национальном мемориальном военном кладбище в украинской столице.

Напомним, 11 августа 2026 года на кладбище "Кросвейк" в Роттердаме состоялась церемония эксгумации останков Евгения Коновальца.

13 августа прах исторического деятеля вернулся на родину. Его встретили со всеми подобающими государственными и военными почестями.

О том, почему останки Евгения Коновальца до сих пор были похоронены в Нидерландах, а не в Украине, – читайте в материале.