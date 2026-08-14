Про це Суспільному повідомив голова Інституту національної пам'яті Олександр Алфьоров.

Коли прах Коновальця поховають у Києві?

У суботу, 15 серпня, Євгенові Коновальцю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового проведуть парастас – заупокійну службу.

До цього часу до храму можуть прийти охочі для прощання з видатним історичним, військовим та державним діячем.

Прах Коновальця вже перебуває у Києві / Фото Суспільного

У неділю, 16 серпня, очікується, що Євгена Коновальця перепоховають на Національному меморіальному військовому кладовищі в українській столиці.