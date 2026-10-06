В акватории Черного моря недалеко от Сочи произошел крупный пожар: загорелся танкер

В акватории Черного моря недалеко от Сочи вечером 6 октября на танкере разразился масштабный пожар. Пламя и густой дым видны со всего побережья, однако местные жители не слышали взрывов перед началом возгорания.

Об этом сообщают телеграм-каналы со ссылкой на очевидцев.

Что известно о пожаре на танкере?

Информация о возгорании появилась в сети около 19 часов. Писали, что огонь охватил судно за считанные минуты. В настоящее время пожар и густой дым быстро распространяются по акватории и видны со всех районов побережья.



Пожар на танкере у Сочи / Фото очевидцев

По словам местных жителей, перед началом возгорания в городе и на море не было слышно никаких взрывов. Экстренные службы и официальные ведомства пока не комментировали причины чрезвычайного происшествия и состояние экипажа.

При этом не исключают, что пожар на танкере возле Сочи мог возникнуть в результате атаки безэкипажных катеров, утверждает российский провоенный канал "Два майора". Официального подтверждения этой версии пока нет.

В акватории Черного моря загорелся танкер: смотрите видео

Телеграм-канал Exilenova+ сообщил, что загорелось судно AFRAMAX RIO (IMO: 9273844), ходящее под флагом Либерии. Обстоятельства возгорания и информация о возможных пострадавших пока неизвестны.

В то же время, по данным MarineTraffic, последний сигнал AIS от судна зафиксировали около 22 часов назад.

Пожар на судне у Сочи: смотрите фото очевидцев

Напомним, ранее мы рассказывали об инцидентах с гражданскими и торговыми судами в акватории Черного моря.

Так, Россия в очередной раз провела атаку на торговые суда беспилотниками. Одно из судов шло под флагом Маршалловых островов и перевозило рапсовое масло. В результате удара по его надстройке вспыхнул пожар. Один человек погиб, еще семь членов экипажа получили ранения.

Кроме того, российские дроны провели атаку на еще два торговых судна вблизи болгарского побережья. Одно из них после удара затонуло, а его экипаж в настоящее время считается пропавшим без вести. Премьер-министр Болгарии Румен Радев осудил атаку, назвав ее грубым нарушением норм международного права.