Про це повідомляють телеграм-канали з посиланням на очевидців.

Що відомо про пожежу на танкері?

Інформація про загоряння з'явилася в мережі близько 19-ї. Писали, що вогонь охопив судно за лічені хвилини. Наразі пожежа й густий дим швидко розповсюджуються акваторією та проглядаються з усіх районів узбережжя.



Пожежа на танкері біля Сочі / Фото очевидців

За словами місцевих жителів, перед початком займання у місті та на морі не було чути жодних вибухів. Екстрені служби та офіційні відомства поки не коментували причини надзвичайної події та стан екіпажу.

При цьому, не виключають, що пожежа на танкері біля Сочі могла виникнути внаслідок атаки безекіпажних катерів, стверджує російський провоєнний канал "Два майори". Офіційного підтвердження цієї версії наразі немає.

В акваторії Чорного моря загорівся танкер: дивіться відео

Телеграм-канал Exilenova+ поінформував, що загорілося судно AFRAMAX RIO (IMO: 9273844), що ходить під прапором Ліберії. Обставини займання та інформація про можливих постраждалих наразі невідомі.

Водночас за даними MarineTraffic, останній сигнал AIS від судна зафіксували близько 22 годин тому.

Пожежа на судні біля Сочі: дивіться фото очевидців

Нагадаємо, раніше ми розповідали про інциденти із цивільними та торговельними суднами в акваторії Чорного моря.

Так, Росія вкотре атакувала торговельні судна безпілотниками. Одне з суден йшло під прапором Маршаллових Островів і перевозило ріпакову олію. Внаслідок удару на його надбудові спалахнула пожежа. Одна людина загинула, ще семеро членів екіпажу отримали поранення.

Крім того, російські дрони атакували ще два торговельні судна поблизу болгарського узбережжя. Одне з них після удару затонуло, а його екіпаж наразі вважається зниклим безвісти. Прем'єр-міністр Болгарії Румен Радев засудив атаку, назвавши її грубим порушенням норм міжнародного права.