Лавина из камня, воды и земли сошла в Сочи: жуткое видео
В российском городе Сочи с горы Фишт сошла лавина. Она содержала более тысячи кубов снега, а также камни и грунт.
РосСМИ написали, что якобы о вероятном прогнозе такого развития событий предупреждали специалисты. Они убеждены, что это обычное явление для этого времени года, пишет 24 Канал.
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Что известно о лавине в Сочи
Днем 11 апреля в районе горного массива Фишт сошла мощная лавина объемом более 1000 кубометров,
– рассказали россияне.
Они также добавили, что вместе со снегом с гор свалился мокрый снег, камни и грунт.
Российские издания, ссылаясь на их специалистов, заверили, что хотя сход мокрой лавины является обычным явлением для этого времени года, однако эта лавина отличалась по своей мощности и объему.
В Сочи сошла лавина: смотрите видео
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