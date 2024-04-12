Лавина из камня, воды и земли сошла в Сочи: жуткое видео

В российском городе Сочи с горы Фишт сошла лавина. Она содержала более тысячи кубов снега, а также камни и грунт.

РосСМИ написали, что якобы о вероятном прогнозе такого развития событий предупреждали специалисты. Они убеждены, что это обычное явление для этого времени года, пишет 24 Канал.

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Что известно о лавине в Сочи

Днем 11 апреля в районе горного массива Фишт сошла мощная лавина объемом более 1000 кубометров,

– рассказали россияне.

Они также добавили, что вместе со снегом с гор свалился мокрый снег, камни и грунт.

Российские издания, ссылаясь на их специалистов, заверили, что хотя сход мокрой лавины является обычным явлением для этого времени года, однако эта лавина отличалась по своей мощности и объему.

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