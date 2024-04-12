РосЗМІ написали, що нібито про ймовірний прогноз такого розвитку подій попереджали фахівці. Вони переконані, що це звичайне явище для цієї пори року, пише 24 Канал.
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Що відомо про лавину в Сочі
Вдень 11 квітня у районі гірського масиву Фішт зійшла потужна лавина об'ємом понад 1000 кубометрів,
– розповіли росіяни.
Вони також додали, що разом зі снігом з гір звалився мокрий сніг, каміння та ґрунт.
Російські видання, посилаючись на їхніх фахівців, запевнили, що хоч сходження мокрої лавини є звичайним явищем для цієї пори року, проте ця лавина відрізнялася за своєю потужністю та обсягом.
У Сочі зійшла лавина: дивіться відео
У російському Орську прорвало дамбу: останні новини про затоплення
- У російському Орську Оренбурзької області 5 квітня через танення снігу та підвищення рівня води прорвало дамбу. З того часу Орськ та інші російські міста потерпають від затоплення.
- В Орську повідомляли про 4 жертв, проте місцева влада називає інші причини смерті. Мовляв, представник мера заявив, що один місцевий житель нібито вчинив самогубство, інший – помер через природні причини, ще двоє – від серцевого нападу.
- Станом на 10 квітня Оренбург опинився під 10-метровим шаром води. Почало затоплювати населені пункти у Томській та Кемеровській областях.