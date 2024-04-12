РосЗМІ написали, що нібито про ймовірний прогноз такого розвитку подій попереджали фахівці. Вони переконані, що це звичайне явище для цієї пори року, пише 24 Канал.

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Що відомо про лавину в Сочі

Вдень 11 квітня у районі гірського масиву Фішт зійшла потужна лавина об'ємом понад 1000 кубометрів,

– розповіли росіяни.

Вони також додали, що разом зі снігом з гір звалився мокрий сніг, каміння та ґрунт.

Російські видання, посилаючись на їхніх фахівців, запевнили, що хоч сходження мокрої лавини є звичайним явищем для цієї пори року, проте ця лавина відрізнялася за своєю потужністю та обсягом.

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