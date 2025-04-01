В соглашении о полезных ископаемых речь не идет о НАТО, – Зеленский

1 апреля Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что вопроса о вступлении Украины в НАТО нет в соглашении о редкоземельных металлах. Более того, его и не было.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Интерфакс".

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Полезные ископаемые – отдельно, НАТО – отдельно

Над "минеральным" соглашением работают украинская и американская команды юристов.

Что касается этого соглашения и вопроса НАТО – вопроса НАТО в этом соглашении нет и не было,

– заявил Зеленский.

Похожее заявление делал и Трамп. 1 апреля он заявил, что вступление Украины в НАТО никогда не было условием соглашения о полезных ископаемых.

Обратите внимание! Несколько дней назад Зеленский сказал, что полезные ископаемые в Украине должны быть защищены НАТО, пакетом сдерживания и дальнобойным оружием и стопроцентным укомплектованием ВСУ. Это пункты Плана победы.

На каком этапе соглашение о редкоземельных металлах с США

Зеленский заявил, что "сейчас больше работают юристы".

"Об этом можно говорить с командой наших министерств, потому что это соответствующие юридические кампании, есть к ним запрос. Есть несколько очень сильных кампаний. Какая из этих кампаний юридических будет работать – будет принято решение в ближайшие дни", – добавил он.

Ранее Дональд Трамп угрожал Зеленскому, если тот откажется подписывать соглашение об ископаемых. В ОП говорят, что это часть переговорного стиля Трампа, на который не стоит обращать внимания.

В Офисе президента объяснили, что сейчас Украина отрабатывает юридическую канву потенциальной сделки. Над ней работают в министерствах экономики, финансов и юстиции.