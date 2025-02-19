В соглашении о редкоземельных металлах не было ничего о гарантиях безопасности, - Зеленский

Украина отказалась подписывать с США соглашение о редкоземельных металлах. Президент рассказал, что в документе не было ни одного упоминания о гарантиях безопасности для нашей страны.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Владимира Зеленского во время пресс-конференции по итогам переговоров США и России в Эр-Рияде.

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Почему Украина не подписала соглашение с США

Владимир Зеленский отметил, что соглашение с США о редкоземельных металлах было нечетким.

Документ был нечетким, он был четким только в одном – 50% мы должны отдать от всего перечисленного в документе. Мы этого не боимся. Я готов к публичности,

– сказал президент

По его словам, документ не был подписан, потому что там "нет и слова о гарантиях безопасности". Уже на второй встрече с Джей Ди Венсом удалось договориться, что в документе будет "что-то" о гарантиях безопасности, но никто не знает что это.

"Если там нет ничего четкого... Я сказал, давайте напишем проценты. Вы напишете какие-то гарантии, а мы напишем какие-то проценты. Мне сказали: "Только 50%". Я сказал: "Okay, no". И пусть юристы работают дальше. Значит они недоработали", – отметил президент.

К слову, во время пресс-конференции также подняли тему слов Трампа о том, что президент Украины имеет якобы всего 4% поддержки. Зеленский отметил, что утром 19 февраля КМИС опубликовал новые рейтинги, которые свидетельствуют, что доверие к действующему лидеру составляет 57%. Он отмечает, что дезинформация об этих числах поступает из России.