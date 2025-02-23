В соглашении из США пока нет гарантий безопасности, – Зеленский

Украина и США может заключить экономическое соглашение, которое могло бы стать частью гарантий безопасности на будущее. Но пока в нем не содержится никаких заявлений, которые Украина могла бы расценивать, как гарантии безопасности.

Об этом 24 Канал пишет со ссылкой на пресс-конференцию Владимира Зеленского на форуме "Украина. Год 2025". Президент Украины хотел бы услышать, какие гарнатии безопасности для Украины могут предоставить Соединенные Штаты.

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Гарантии безопасности от США важны

По словам Владимира Зеленского, он хотел бы услышать от президента США возможность размещения контингента на территории Украины после завершения боевых действий.

Что касается экономического соглашения, которое вскоре могут заключить США с Украиной, президент Украины сказал, что в нем должны быть прописаны гарантии безопасности для Украины.

(Требуется – 24 Канал) не просто экономическое соглашение, а экономическое соглашение между нашими государствами, как часть гарантий безопасности. Поэтому в соглашении нужно, чтобы было то, чего пока нет – гарантии безопасности,

– сказал Зеленский.

Он также добавил, что ждет в Украине президента Трампа или может поехать к нему в Вашингтон, и эта встреча будет значимой.