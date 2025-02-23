Про це 24 Канал пише з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського на форумі "Україна. Рік 2025". Президент України хотів би почути, які гарантії безпеки для України можуть надати Сполучені Штати.

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Гарантії безпеки від США важливі

За словами Володимира Зеленського, він хотів би почути від президента США про можливість розміщення контингенту на території України після завершення бойових дій.

Щодо економічної угоди, яку невдовзі можуть укласти США з Україною, президент України сказав, що в ній мають бути прописані гарантії безпеки для України.

(Потрібна – 24 Канал) не просто економічна угода, а економічна угода між нашими державами, як частина гарантій безпеки. Тому в угоді потрібно, щоб було те, чого поки що немає – гарантії безпеки,

– сказав Зеленський.

Він також додав, що чекає в Україні президента Трампа, або може поїхати до нього в Вашингтон, і ця зустріч буде значущою.